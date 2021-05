Terapeut Liis Kuurme tõdeb, et tänaseks on äärmuslikud olud viinud perekonnad suhtelise kurnatuse ja väsimuseni — kõik ei ole lihtsalt emotsionaalselt ja psüühiliselt nii võimekad, et püsivalt olla kaasas muutustega. Kevadest tingitud justkui “normaalne” väsimus on sel aastal siiski kuidagi sügavam, individuaalsem ja tõsisem. Lootus kooli saada, sotsialiseeruda, tunda küünarnukitunnet, ühisloomist ja elada noore inimese elu, on vajunud halli kardina taha ning individuaalset hakkamasaamist on nüüdseks hakatud võtma uue igapäevanormaalsusena.