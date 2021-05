Kiire abi | Piinlikud punnid kannikatel — miks need tekivad ja kuidas neist vabaneda?

Õnneks on seda kerge kontrolli alla saada ja ravida. Dermatoloog Morgan Rabach jagab nõuandeid, kuidas piinlikest vistrikest kannikatel lahti saada!

Kas vistrikud tagumikul on normaalne nähtus?

Dr. Rabach ütleb, et tagumikuakne on väga levinud ja normaalne, aga tavaliselt pole sel midagi pistmist pärisaknega. Pigem põhjustavad vistrikke sissekasvanud karvad ja follikuliiti ehk karvanääpsupõletikku ja aknet võib omavahel väga kergesti segamini ajada.

Kui tegemist on aknega, on nahal komedoonid, tsüstilised vistrikud ja põletikulised mügarikud. Folikuliidil ehk karvanääpsupõletikul on punase punni keskel karv.