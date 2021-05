Viimast nädalat raseda kogemus: õnneks märkas aknast minu möllamist naabrimees, kes aitas mu välja kaevata

Paras jama: mina oma hiiglasuure kõhuga, auto blokeerib majaesist teed, meest ka kodus pole, kes välja aitaks. Ega midagi, välja peab saama kuidagi. Autos meil taga alati sapöörilabidas. Võtsin välja, hakkasin kaevama. Minge metsa, kus see oli alles vaatepilt. Suur kõht, väike labidanikats ja lademetes lund. Arvasin päriselt, et nüüd hakkan sealsamas sünnitama. Pingutasin, kus jõudsin, aga võite arvata, et see oli üks müstiliselt aeglane ettevõtmine, sest iga viske peale võttis oigama ja pidi kõhtu sirutama.