ELU KODUKONTORIS | Kas teadlik inimene kirjutaks alla töölepingule, teades, et tuleks töötada diivanilaua taga?

Foto: Shutterstock

“Mõelgem korra, kas haritud ja teadlik inimene kirjutaks alla töölepingule, teades, et töökoht, tööandja kontor on nii viletsalt sisustatud, et tuleb 8-9 tundi töötada kuidagi diivanilaua taga või diivanil? Miks oleme selliseid mööndusi siis valmis tegema kodus? Töö on töö ja ühtmoodi tuleks tingimusi selleks luua nii kontoris kui kodus,” küsib Eesti ainus sertifitseeritud Euroopa ergonoom ja Ergoway juhataja Triinu Sirge.