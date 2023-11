Elu depressiooniga on pidev võitlus, mida miljonid inimesed peavad iga päev pidama. Sageli aga ei tea need inimesed ise, et nad kannatavad depressiooni käes. Nad ei aimagi, et masendus, eluisu puudus, ärevushäired, pidev väsimus, tüdimus ja motivatsioonipuudus võivad olla märgid depressioonist.