Looduslik rasvapõletus! Need toiduained aitavad liigsetest kilodest kiiremini vabaneda

Kõik tsitruselised sisaldavad palju C-vitamiini, mis on väga hea rasvapõletaja. Samuti sisaldavad need puuviljad palju kiudaineid (eriti apelsinid). Sidrun aga omab keha puhastavat toimet ning parandab ainevahetuse tööd, tugevdades immuunsüsteemi ja aeglustades vananemisprotsessi.

Roheline tee sisaldab rohkelt A-, B-, C- ja E-grupi vitamiine ning mangaani. Ka aitab roheline tee alandada söögiisu, parandada kolesteroolitaset ja vererõhku ning ennetada südamehaiguste riski.

Kurk sisaldab 96% vett ning on peaaegu kalorivaba, kuid sisaldab vajalikke mineraale.

Kaerahelbed täidavad hästi kõhtu. Need sisaldavad B-grupi vitamiine ja rauda.

Ingver sobib ideaalselt rasva põletamiseks. Piisab ka väikesest kogusest. Ingveril on ka põletiku- ja bakterivastane toime, mis tugevdab immuunsust.

Õunad täidavad hästi kõhtu ja on kalorivaesed.

Porgandites leidub palju kiudaineid, mis stimuleerivad seedimist ning turgutavad ainevahetust. Porgandid sisaldavad ka palju A- ja C-vitamiine ning mineraale (kaaliumi, kaltsiumi, fosforit ja magneesiumit). Porgandites on vähe kaloreid. Tänu oma vedelikusisaldusele on porgand ka organismi puhastava toimega.

Salat on hea toitainete allikas, see sisaldab palju A-, C-, B- ja K-grupi vitamiine, mangaani, rauda, kaaliumi ning kaltsiumi. Salatis leiduvad kiudained parandavad seedimist.