Pea valutab? Enne, kui tableti järele haarad, proovi seda lahendust

Nimelt võib peavalu võib olla üheks esmaseks vedelikupuuduse tunnuseks. Organismi veevajadus on erinev ja sõltub mitmetest asjaoludest. Täiskasvanud inimese veevajadus on 28–35 ml kehakaalu kilogrammi kohta, mille sisse arvestatakse ka toiduga saadav vedelik. Seega on oluline iga päev piisavas koguses vett tarbida, et hoida ära erinevaid kaebusi.