Need märgid viitavad ühele levinud tervisemurele, mis kimbutab paljusid eestlasi

Kõrge vererõhk võib kaasa tuua väsimusega kaasnevaid peavalusid. Tegemist on peamiselt kukla piirkonnas asuva valuga, mis annab endast märku hommikul ärgates. Tuleb ka ära märkida, et ühest korrast vererõhu mõõtmisest on diagnoosi panemiseks vähe ja kõrged numbrid ei tähenda alati, et inimene kannatab püsivalt kõrge vererõhu all.