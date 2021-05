Kas oled ka süüdi? See kehaosa jääb paljudel meil duši all käies tähelepanuta

Nimelt jäävad tähelepanuta meie jalad. Kuigi vannis või duši all seistes oled jalgupidi vees ja jalad saavad kokku ka seebi ja dušigeeliga, siis tegelikult eraldi tähelepanu pöörame jalgadele teenimatult vähe. Samal nõul on ka jalatervise eksperdid. "Meie jalgadel ja varbavahedes leidub sama palju baktereid kui mujal kehal, seega tuleb ka jalgu pesta sama hoolikalt," sõnab nakkushaiguste ekspert Amesh A. Adalja .

Ekspert rõhutab, et kui me oma jalgu hoolikalt ei pese, siis "tänu" bakterite kogunemisele hakkavadki jalad ebameeldivalt lõhnama. Lisaks võivad meid ohustada ka erinevad seen- ja nahahaigused. Seega tuleks iga päev jalgu hoolikalt pesta ning seejärel ka sama hoolikalt kuivatada.

Kasuks tuleb ka vähemalt kord nädalas jalgade koorimine, et eemaldada surnud naharakud ja anda jalgadele siidisem välimus. Kõige mugavam võimalus koorijaid kasutada on need peale kanda vannis või duši all, et nahk oleks eelnevalt niisutatud ega tekiks ärritusi.