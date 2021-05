Looduse imeviljad! Millised pähklid on kõige tervislikumad?

1. Kreeka pähkel

Kõige enam omega-3 rasvhappeid leidub pähklites just Kreeka pähklis. 28 grammi Kreeka pähkleid sisaldab 190 kilokalorit. Need sisaldavad melatoniini, aitavad mehi viljakusprobleemide korral ja vähendavad kolesterooli.

2. Brasiilia pähkel

See suur pähkel sisaldab mitmeid antioksüdante ja vitamiine. Uuringutest on selgunud, et kui süüa päevas kaks seda pähklit, on seleenitase kehas täidetud. Küll aga ei tohi nende pähklite söömisega liiale minna, sest see võib viia seleenimürgistuseni.

3. Pistaatsiapähkel

Pistaatsiad on ühed kõige rohkem proteiini sisaldavad pähklid. 28 grammis pistaatsiapähklites on 160 kilokalorit ja pea 90% selles pähklis leiduvates rasvadest on head rasvad!

4. Mandel

Mandlid sisaldavad E-vitamiini, mis on hea nahale, küüntele ja juustele. Hiljutistest uuringutest on selgunud, et mandlid aitavad ka kortsude teket ennetada. Mandlite söömine aitab veresuhkru kontrolli all hoida ja vähendab kolesterooli.

5. Maapähkel

Kuigi maapähkel pole päriselt pähkel, on sel sarnane profiil nagu ülaltoodutel ja nende söömisel on mitmeid eeliseid. Maapähklid sisaldavad mangaani ja B-vitamiini. Ka keskkonnale on neil pähklitel hea mõju. Kuna need ei kasva puu otsas, kasutavad nad kasvamiseks vähem vett, kui ülaltoodud puupähklid.