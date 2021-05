ARVAMUS | "On mehed, kes arvavad, et seks on nühkimine paar korda päevas ja siis niutsuvad, kui ei saa."

“Tahab ta küll, aga kas ka suudab. Hea on närida naiste kallal, aga tõsiasi on see, et sellist naist, kes ei anna, pole olemas. On mehed, kes arvavad, et seks on nühkimine “paar korda päevas” ja siis niutsuvad, kui ei saa. Naisele on seks normaalne asi ja samuti vajalik, aga naiste maailmas pole seks eesmärk, vaid hea mängu loomulik jätk ja täpp i peal.

Need mehed, kes pildi kokku panevad, on alati piisavalt näljas, et järgmist mängu alustada ja saavad kätte ka. Need, kes arvavad, et naine käsu peale voodisse hüppab, jäävadki nälga või siis karjuvad appi siin saidil. Neile soovitaks sellist asja ette kujutada, et kui tihti iganes Sa ei taha, Sinu naine tahab kaks või kolm korda rohkem… Kas oleksid võimeline ilma tuju ja seksiisuta kohe selga kargama? Eriti 50-60-selt.

Vot siis nüüd jäta meelde, et naised just nii tunnevad, kui Sa talle seda seksituju enne kõrvade vahele ei tekita ja arvad, et sellest piisab, et püüad koguaeg otsa sisse toppida..”