ARVAMUS | "Võib täiesti mõista noori, kes seovad end töö või hobiga ja otsustavad mitte lapsi saada."

"Põhjused, mida endistel aegadel meil polnud, on nüüd suureks mõtteaineks perekonna loomisel ja laste muretsemisel perekonda. Pangalaenud pikema aja peale (lühikese ajaga ei jõuagi maksta, kuna palgad on väikesed), pole leida sobivat kaaslast, kellega perekond luua (noortel neidudel on juba lapsed olemas), tahetakse ju oma last. Pole noormehi võtta, siinkohal on juba ära võetud või lastega eksi juures, jälle palju probleeme.