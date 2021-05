Kas allergiad põhjustavad kurguvalu ja mida sel puhul ette võtta?

Kui sul on allergiad, reageerib immuunsüsteem nii, et laseb välja histamiini ja kemikaale, mis omakorda põhjustavad allergiatele omaseid sümptomeid. Paljude jaoks tähendab see kinnist või jooksvat nina ja võib juhtuda, et lima voolab kurku ja ärritab kurku. Tavaliselt on see eriti tuntav hommikuti ärgates.