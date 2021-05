See on kõige olulisem asi, mida sa saad kohe ja praegu oma vaimse tervise huvides ära teha

Foto: Lina Kivaka/Pexels

Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat sõnab, et tänulikkus on hea sõna, sest see väljendab nii tugevat tunnet. “Kui ma olen päriselt tänulik, kas siis kogemuse, teise inimese, iseenda, oma eluõppetundide, selle üle, kes ma olen, kus ma olen, mis ma olen, kellega koos ma olen, millised võimalused mul on, kuidas mu elu läheb, tekitab tänulikkus suure aupaklikku tunde elu ees, sest elu on nii palju suurem kui me kõik,” räägib Dalí Getter Karat.