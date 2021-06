Migreenidiagnoos ja õige ravi tõid lõpuks leevendust aastaid kestnud peavaludele

Millal su peavalud algasid ning mida oled teinud otsimaks lahendust?

Peavalud algasid juba lapseeas, kui olin umbes 6-aastane. Ma olen uurinud ja käinud lugematuid kordi arstide juures kontrollis kuni tänaseni, sest peavaludest ma siiani lahti pole saanud. Selle aja jooksul olen saanud erinevaid soovitusi ja ravimeid, mis leevendust ei toonud. Olukord läks paremaks, kui mulle määrati korrektne diagnoos – migreen. Mu elu läks palju lihtsamaks ja elukvaliteet paranes tunduvalt alles 4 aastat tagasi, kui mulle määrati migreeniravimid, mis tõid leevendust aastaid kestnud kannatustele.

Mis on migreeni tekkepõhjusteks?

Valu on hästi individuaalne ning ka tekkepõhjused võivad olla igaühel erinevad. Selleks tuleb oma peavalusid jälgida ja analüüsida ning teada oma migreeni olemust. Väga oluline faktor on alkohol – umbes 80% juhtudel kutsub see mul migreenihooge esile. Samuti võivad peavalu tekkepõhjusteks olla külm tuul, külmetamine ja stress. Kui tunned oma peavalu, saad ennast ise väga palju aidata valu esile kutsuvate tegurite vältimisega.

Mis aitab sul migreenivalusid leevendada?

Oma peavalu tuleb tunda. Selleks tuleb ennast analüüsida, tunda ära, millal pea valutama hakkab ja kui tugev see valu on. Tuleb leida enda jaoks need tegurid, mis aitavad valu leevendada või migreenihoogu edasi lükata. Näiteks võivad selleks olla liikumine, trennid ja jalutuskäigud. Kindlasti ka venitused, samuti jooga ning pilates. Tuleb leida endale sobiv. Füüsiline aktiivsus paneb keha liikuma, viib mõtted mujale ning valuhood on harvemad tulema.

Mida sa soovitaksid inimestele, kellel on migreen?