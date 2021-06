Staaride lemmiktreening HIIT — miks tasuks seda proovida?

EMOM (Every Minute On the Minute ehk minut minutis). EMOM-treeningu käigus tehakse iga harjutust kindel arv kordusi, mis tuleb sooritada ühe minuti jooksul, enne kui võib liikuda järgmise treeningminuti juurde. Pärast teatud arvu korduste sooritamist võib ülejäänud osa minutist puhata. Näiteks, kui EMOM-treeningkavas nähakse ette 20 kükki minutis, kuid sportlasel kulub kükkideks 40 sekundit, peab ülejäänud 20 sekundit puhkama. Näiteks võib 20 minutit kestev EMOM-treening olla selline:

Populaarsust on kogumas treening, mis on saadaval ka Garmini uusimas nutikellade sarjas Venu2. AMRAP tähendab võimalikult palju kordusi/tsükleid etteantud aja jooksul (As Many Reps/Rounds As Possible). AMRAP-treeningud on tavaliselt teistest HIIT-treeningutest veidi pikemad, mistõttu võib treeningu intensiivsus olla väiksem. HIIT-liiki AMRAP-treening võiks välja näha umbes selline: 3-minutiline AMRAP x 3 (kolm kolmeminutilist harjutuste tsüklit, mille vahel on kolmeminutiline puhkepaus):