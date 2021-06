Mälu pole see, mis varem? Lihtsad võimalused otse loodusest, kuidas mälu turgutada

Mida rohkem tegeled spordiga, õpid uusi asju või sooritad nt. ristsõnu, seda parem on ka aju ja mälu tervis. Aju aitab aktiivsena hoida mediteerimine, lugemine, käsitöö, loomadega tegelemine, nuputamismängud jne. Iga uue asja õppimine mingi aja tagant on alati kasulik.

Aju koosneb 60% ulatuses rasvadest ja tänu sellele on pingelisel perioodil eriti oluline, et organismi rasvade tasakaalule rõhku pandaks. Meie esivanemate toidusedelis oli oomega-6 ja oomega-3 rasvhapete vahekord umbes 1:1, tänapäevases toiduvalikus aga on oomega-6 rasvhappeid rohkem kui oomega-3 rasvhappeid. See omakorda toetab kehas põletike teket. Hästi mõjuvad näiteks linaseemned, kanepiseemned, pähklid, mandlid, oliivõli ja avokaado. Iga päev võiksid kombineerida midagi neist oma menüüsse.