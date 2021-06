Ilusad saledad naisterahvad, kes söövad igapäev vaid salateid - see on miski, mis on muutunud sotsiaalmeedias igapäevaseks nähtuseks. Seega pole ka ime, et dieedikultuur on muutunud ajaga populaarsemaks. Ent mida võib dieet teha ning mida arvab asjast toitumisnõustaja ja personaaltreener Monika Kahro? Vaata videost!