Üllatavad kaloripommid | Pealtnäha tervislikud toiduained, mis peidavad endas rohkem suhkrut, kui arvatagi oskad

1. Purgisupid

Võiks ju arvata, et poest ostetud supp, kus on sees köögiviljad, võiks olla üsna tervislik alternatiiv kodusele toidule, kui on kiire päev. Ole aga ettevaatlik, sest purgisupid sisaldavad palju suhkrut, eriti, kui tegemist on tomatisupiga, kuhu suhkrut tomati happelisuse tõttu palju lisatakse.

2. Madala rasvasisaldusega jogurt

Kuigi madala kaloraažiga toiduained tunduvad ahvatlevad, ei tähenda, et nad on kõrgema rasvaprotsendiga toodetest tervislikumad. Mida vähem rasva jogurtis on, seda igavama maitsega see on ja seda üritatakse parandada suhkru lisamisega. Paljud jogurtid sisaldavad ebatervislikke magustajaid.

3. Rasvavaba salatikaste

Sarnaselt jogurtile tuleks ettevaatlik olla ka erinevate salatikastetega. Need sisaldavad palju suhkrut, pole oluline, et rasva seal vähe on. Tee salatikaste hoopis ise! Kasuta oliiviõli, veidi äädikat, soola ja pipart. Kui tahad veidi magusust, lisa lusikaotsaga mett.

4. Ketšup

See on üks populaarsemaid kastmeid üle kogu maailma. Ühes lusikatäies ketšupis on keskmiselt neli grammi suhkrut.

5. Pähklivõi

Pähklivõi on populaarne valguallikas. Kuigi naturaalsed pähklivõid suhkrut ei sisalda, tuleks poes enne ostmist koostisosadele pilk peale visata, sest mõningad pähklivõid sisaldavad suures koguses ebatervislikke õlisid ja suhkrut.

6. Kartulikrõpsud

Soolased snäkid ei võrdu meie peas suhkruga, kuid pakk su lemmikkrõpse sisaldab 3%-5% suhkrut. Krõpsud sisaldavad ka süsivesikuid, mida keha glükoosiks töötleb. Kartulikrõpse tuleks süüa mõõdukalt, et ennetada igasuguseid tervisehädasid.

7. Kuivatatud puuviljad

Kuivatatud puuviljad sisaldavad vitamiine, kiudaineid ja antioksüdante. Küll aga tasuks koostisosasid jälgida, sest sageli on neile lisatud ka suur hulk suhkrut. Isegi kui puuviljale pole lisatud suhkrut, eemaldab nende kuivatamine neist vedeliku ja seetõttu on ka naturaalse suhkru kogus suur.