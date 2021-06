Foto: Shutterstock

Päevitamise osas liigub vastakaid arvamusi - ühed ütlevad, et see rikub meeletult nahka ja pole seda väärt, teised jällegi, et päike on kasulik. Loodusterapeut Mai-Liis Kivistik sõnab, et päike on parim viis looduslikult D-vitamiini taseme tõstmiseks.