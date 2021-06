Sa ei mõista, miks üks teatud inimene sinuga nii halvasti käitub? Selle taga võib olla üks nukker põhjus

1. Tal on madal enesehinnang

Kui kellelgi on madal enesehinnang ning ta ei usu oma väärtusesse ega oskustesse, siis katsub ta teisi alandada. Ta paneb sind kannatama, hõõrudes sulle nina alla su puudusi ja leiab, et ta on sinust parem. Kui keegi katsub su tegemisi maha teha, siis ei tee ta seda alati sellepärast, et ta sind ei talu. Ta näeb sinus ohtu. Tuues esile su puudused, katsub ta end veenda selles, et sa pole temast parem.

2. Ta on õnnetu

Enda ümber õnnelikke inimesi nähes tunneb ta end õnnetuna. Ta ei saa aru, miks temal pole kõike seda, mis sinul olemas on ja miks nii paljud inimesed oma eluga rahul on. Selle asemel et ise tööd teha ja enda kallal vaeva näha, teeb ta teistele haiget ja alandab neid, et ka teised oleksid sama õnnetud, kui tema ise.

3. Ta ei näe kunagi mitte milleski head

Pessimistliku maailmavaatega õnnetud inimesed ei kiida sind kunagi ega kohtle sind hästi. Ta teeb kõik maha, mida sa ka ette ei võta, lõhub su lootused ja unistused, kasutab su nõrkust ära ainult sellepärast, et ta on võimetu nägema teistes vähimatki head.

4. Ta on kogu aeg vihane

Vihane inimene ei oska oma vihahooge kontrollida. Ta ütleb tihti asju, mida ta ei mõtle ja teeb haiget inimestele enda ümber ka siis, kui ta seda ei taha. Ainus võimalus seda probleemi lahendada on otsida abi ning ravida oma probleeme.

Isegi kui tema sõnad teevad sageli haiget, tuleb meeles pidada, et see, mida ta ütleb ja teeb, ei ole sinu süü. Selle asemel et võtta asju isiklikult, räägi temaga ja ütle talle, kuidas tema sõnad sinule mõjuvad.

Kui ta ei tahagi aru saada, siis pane paika piirid ja kui võimalik, hoia temaga edaspidi distantsi. Sa väärid olla selliste inimestega, kes näevad sinus head.