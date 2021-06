Šokeerivad põhjused, miks mehed oma naiste peal füüsilist vägivalda kasutavad

Mehed, kes löövad oma naist korra, teevad seda sageli uuesti. Seega, kui oled suhtes mehega, kes on sind tõuganud, löönud või andnud sulle kõrvakiilu, võta seda kui hoiatust. Suure tõenäosusega juhtub see uuesti.

1. Peksjad soovivad oma naisi kontrollida

Kõige suurem väärarvamus on, et neil meestel on lihtsalt raske oma vihahooge kontrollida. Nad ei peksa inimesi ju tööl ega liikluses, vaid neil on suur vajadus kontrollida just oma armsamat. Seda, kuidas naine riietub, kus ta käib ja kellega ta suhtleb. Ohumärgiks on, kui ta helistab sulle pidevalt või saadab uurivaid sõnumeid, et teada, kus ja kellega sa parasjagu koos oled.

2. Tegelikult ta armastab oma naist väga

Kui nüüd aus olla, siis tegemist on isegi rohkem sõltuvusega, mis muudab mehe armukadedaks ja kontrollivaks. Ta ei oska oma tundeid paremini väljendada, sest suure tõenäosusega kasvas ka tema kodus, kus esines vägivalda.

3. Ta süüdistab oma naist vägivallas

Peksja ütleb nii iseendale kui ka oma kallimale, et just naine on süüdi, et ta oli sunnitud vägivalda kasutama. Olgu siis põhjuseks teisele mehele pilgu heitmine, liiga lühikese seeliku kandmine või liiga aeglaselt köögi koristamine.

4. Naised süüdistavad selles samuti iseennast

See on justkui ajupesu ja naised usuvadki siiralt, et nad on midagi valesti teinud.

5. Vabandamine on veel üks viis olukorda kontrollida

Mehed, kes oma naisi löövad, võivad tulla väga dramaatiliselt vabandama — nuttes, anudes ja lubades, et seda ei juhtu enam kunagi. Ka lilled ja kingitused on tüüpiline vabandamise viis. Seetõttu tundub see kõik nii siiras, et naised langevadki tihti nende meeste lõksu tagasi.

6. Mehed, kes löövad on ebakindlad ja ei suuda oma tegusid kontrollida

Tundub väga veider, et need mehed võivad samal ajal olla nii normaalsed ja emotsionaalselt stabiilsed. Tööl jätab ta endast mulje kui maailma parimast kaaslasest, aga hirm jääda oma naisest ilma või soov tema tegevusi kontrollida, ajab ta endast totaalselt välja.

7. Ta usub, et tal on õigus sind lüüa