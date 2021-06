Õnnekoolitaja oma elu rahulolematustest: elasin Kopli üürikorteris, olin vallaline...

Dali Getter Karat Foto: Kersti Niglas

Õnnekoolitaja Dalí Getter Karat räägib, et mingil hetkel tundis ta rahulolematust, mis muudkui keris ning oli nii paljudel tasanditel, et ta ei saanud näppu peale, kust see alguse sai. Et see lahti harutada, hakkas ta kirja panema asju, millega rahul ei ole — näiteks, et elab Kopli üürikorteris, et on vallaline, polnud rahul oma rahalise seisuga, mõne nüansiga enda välimuses, teatud sõprussuhetega, treening- ja toitumisharjumustega.