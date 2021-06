Ehituspoes töötanud lugeja "onu Heino" kogemus: see on ju naine, see ei tea midagi tööriistadest!

"Sai ka kunagi ehituspoes töötatud ja võin kinnitada, et onu Heinosid oli nii töötajate kui klientide hulgas ikka piisavalt. Onu Heino töötajana tunned ära selle järgi, et ta arvab, et klient peaks oma loomulikust intelligentsist teadma kõigil müüa olevate seadmete kohta sama palju, nagu too onu Heino on koolitustel teada saanud.

Ja klient onu Heino on selline, et kui poes midagi ei meeldi, siis kõige õigemaks peab ta seda kleenukese naiskassiiri peal ennast välja elada. Mu lemmik mälestus onu Heinost kui kliendist oli selline, et ehituspoes töötas üks naisterahvas, kes oli seal poes kõige kauem olnud ja ta konkreetselt teadis iga akutrelli ja muude tööriistade kohta kõike, ülejäänud tema osakonnas olid mees-klienditeenindajad, kes olid temast kõvasti vähem seal töötanud ja teadmised polnud just päris kiita.

Tuli siis onu Heino poodi ja soovis mingite akutööriistade kohta küsimusi küsida, suunasin ta siis selle naisterahva poole ja kui onu Heino nägi, et ma teda naisterahva juurde suunasin siis pööras tagasi minu poole ja ütles "See on ju naine, see ei tea midagi tööriistadest, kas teil mõnda teadjamat inimest pole või?"