"Vaevalt, et siin linnas jääb saladuseks midagi sellist, nagu kahekümneaastase vallalise ja meheta tüdruku laps."

Järjejutt “Ringiga tagasi”

Julia on ringiga tagasi väikelinnas, kus veetis vanaema juures kõik koolivaheajad. Koos seitsmeaastase tütrega asub ta elama vanaema majja, et see lagunemisest ja müügist päästa.

Mälestused ja kohustused mineviku ees varjavad ennast aga igal nurgal. Kuigi Julia uskus, et endise ülemuse Indekuga seotud tunded on tuhmunud, tuleb naisel vanad lahendamata teemad siiski läbi käia.

Kelle süü on aga suurem? Kes kellele rohkem haiget tegi? Millised on süüteod, mida ei saagi andeks anda? Ja kõige olulisem küsimus — kus sa oled siis, kui oled ringiga tagasi?

2. Juhuslik kohtumine

„Julia? Päriselt? Oledki sina?” imestab poemüüja, kui kaardimakset tehes oma pangakaardi terminali vastu vajutan. Tõstan pilgu, hetkeks olen segaduses, kuid siis naeratan rõõmsalt.

„Eda?” vastan küsivalt, kuigi tegelikult pole selleks põhjust. Naine pole aastatega sugugi muutunud. Praegu peaks tal vanust olema kindlasti üle kuuekümne.

„Ja oledki sina,” lööb Eda käsi kokku. Pangaterminal näitab, et mu makse on vastu võetud, kuid Eda ei tee järjekorras olijaid märkamagi. Kirsika laob kohusetundlikult asju kotti. Mõnikord tundub, et mu seitsmeaastane tütar on minust mõistlikum ja suudab nii mõneski kriitilises olukorras loogilisemalt tegutseda.

See on kindlasti üks neist olukordadest. Eda elab vanaema naabermajas, nii et tihtilugu istus ta õhtuti vanaema juures ja rääkis külauudiseid. Tema juba teadis neid! Poemüüjana töötamine andis muidugi väikelinna elul silma peal hoidmiseks väikesed eelised.

„Jah, täitsa mina,” naeratan püüdlikult, kuigi tegelikult tahaks mulle osutatud erilise tähelepanu pärast maa alla vajuda.

„Oi, ja kas sinu ilus tütar?” viipab Eda Kirsika poole. Tüdrukul on meie ostud kottidesse laotud ja on näha, et ootamatu vestlus ei paku talle mingit pinget, ta tahaks ukse poole liikuda.