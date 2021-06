Ta on suure kondiga? Doktor Mihkel Mardna selgitab, kas geneetilisel ülekaalulisusel on mingit tõepõhja

Paljud ülekaalus olevad inimesed toovad välja erinevaid põhjuseid, miks nende keha just sellises seisus on. Doktor Mihkel Mardna sõnul on loomulikult olemas erineva suurusega inimesi – mõni pikem, mõni lühem, mõni laiem, mõni kitsam, kuid ülekaalulisuse põhjus peitub ikkagi selles, et tarbitakse rohkem kaloreid, kui ära kulutatakse. See lihtne ja loogiline tõsiasi on ilmselt kõigile teada, ent siiani kohtame rasvumist vabandavaid valeväiteid.