Kuumus või ärevad mõtted? Nõksud, mis aitavad raskel ajal paremini magada

Kaks ainsat tegevust, mida voodis peaks praktiseerima, on magamine ja seks. Sel juhul saab aju signaali, et tegemist on puhkamise paigaga. Kui seostad voodit veel muude tegevuste, näiteks töötamise või söömisega, saadad ajule seeläbi valesid signaale. Esialgu pole ehk see lihtne üleminek, kuid sul on hea meel, kui aju hakkab neid nüansse kokku panema. Pole ju sugugi raske teha? Efekt on kiire kui nõuandest kinni pidada!