Hoiatus! Need kuus märki võivad viidata vähile ja neid avastades tuleb kiiresti tegutseda

Karta on, et leidub tuhandeid patsiente, kes ei ole koroonapandeemia hirmus pöördunud oma perearsti juurde kaebustega, mis võiksid viidata vähile. See tähendab, et nad on diagnoosi ja ravita. Meedikud hoiatavad, et plaanilise ravi ajutine peatumine võib põhjustada märkimisväärsel hulgal surmasid, mida oleks saanud ennetada.