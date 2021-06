SUUR ÜLEVAADE | Juhuslikult ilmuvad vistrikud häirivad? Viis tüüpilist põhjust, miks need tekivad

Kui sul pole just võimet tulevikku ette näha, võib sõna otseses mõttes öelda, et vistrikud ilmuvad äkki, ja ei-tea-kust. Õigemini, sa lihtsalt ei mõtle vinnidest, kui sul on sile ja veatu nahk... kuni üleöö on näole tekkinud kutsumata külaline... seejärel teine... ja veel üks, kuna sul on lõua all või nina ümbruses terve kobar punetavaid vistrikke – tõeline rünnak!