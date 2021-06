Madli Vilsar kutsub üles kehapositiivsusele: äkki seekord ei läheks peale jaanipäeva dieedile?

Nimelt kutsub naine üles kõiki algavaid pühi ja ilusat ilma täiel rinnal nautima ning mõtlema vähem sellele, milline figuur meil on või mida ja kui palju me süüa tohime.

"Mitu korda te olete elus lubanud, et pärast jaane lähen uuesti dieedile? Kindlasti liiga palju. Aga äkki seekord ei teeks seda? Mis sa arvad, äkki kohtleks oma keha nendel pühadel hea sõnaga, unusta dieedikultuur ja toitu lihtsalt mõistlikult. Ega kui sa tarbid raskeid asju mõõdukalt, ei juhtu elus mitte midagi. Naudime ilusat ilma ja bikiine ja shortse, sest meil on sama hea ilm kui päikesereisil, aga täiesti omas kodus. Oleks patt seda mitte nautida.

Ja kui kui sa tunned, et oled ümbritsetud inimestest, kes reaalselt tahavad midagi halvasti selle kohta öelda, siis tea, et asi ei ole sinus vaid nendes endis. Sina oled piisav täpselt sellisena, nagu sa oled, bikiinides või kinni kaetult."