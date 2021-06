Pidu on peetud, aga paljusid meist kimbutab pohmakaärevus — kuidas sellega toime tulla?

Millest pohmelusärevus tuleb?

On terve rida põhjuseid, miks pohmakas võib ärevust põhjustada. Osad neist seostuvad keemiliste, teised sotsiaalsete teguritega. „Alkohol põhjustab suure hulga õnnehormoon endorfiinide vabanemist, seega tipsutamise järgselt saab see heaolu neurotransmitter ühtäkki otsa,“ selgitab kliiniline psühholoog Perpetua Neo. „See tähendab, et pilvedest maa peale jõudmise tunne tekitab meis ebamugavust ja ärevust.“

„Mis puudutab sotsiaalset külge, siis kuna alkohol tuimestab kriitikameelt ja vabastab kammitsatest, võid sa pärast toredat õhtut tunda end süüdlasena oma vabameelse või vallatu käitumise pärast,“ jätkab kliiniline psühholoog Ayanna Abrams. „Teisalt ei pruugi sa oma tegevusi üldse mäletada, mis lisab ärevust omakorda.“

Kaua see tavaliselt kestab?