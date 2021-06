Murekoht: emakakaelavähi sõeluuringul käib liiga vähe naisi, arsti juurde jõutakse liiga hilja

Suurim muudatus täiskasvanutele mõeldud sõeluuringute korralduses on see, et alates 2021. aastast rahastab tervisekassa vähipaikmete sõeluuringuid ka ravikindlustuseta inimestele. See on oluline muudatus, mis aitab võrdsustada inimeste võimalusi tervishoius, kuid mis veelgi olulisem ‒ see aitab ennetada või varakult avastada vähi teket ka neil, kes muidu ei oleks saanud sõeluuringul osaleda.