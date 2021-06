Hiljuti särtsaka bikiinipildi avaldanud 63-aastane Sharon Stone lõpetas alkoholi tarbimise: nägin tohutut erinevust!

Nimelt postitas armastatud näitlejanna nädalavahetusel oma Instagrami kontole endast vallatu foto, millel kannab kollaseid bikiine ning pildiga soovib ta oma 2,6 miljonile jälgijale head suve!



Otseloomulikult ei jää märkamata ka eaka naise kaunis figuur. Veebileht eathis.com teab jagada ka näitlejanna hea figuuri saladusi. Sööb mida tahab! "Ma ei söö töödeldud toitu," ütles Stone hiljuti ajalehele New York Times. "Ma ei joo kofeiini ja väga harva tarbin alkoholi. Kuid söön liha ja tumedat šokolaadi. Suhkrustan oma teed, kui mul selleks soovi on. Lisaks on mul on tsöliaakia, nii et ma ei söö ka gluteeni. Muidu söön lihtsalt ja seda, mille järele mul nälg on."

Ta liigub regulaarselt

"Inimesed arvavad, et peab minema jõusaali ja tõstma teatud raskusi, kuid tegelikult tuleb lihtsalt end liikumises hoida," rääkis Stone hiljuti ajakirjale Vogue. Naine tunnistas, et liigutab oma keha pidevalt ja eriti võtteplatsil. "Teen jalatõsteid, venitan selga ning teen ka kätekõverdusi," loetleb ta ja lisab, et saab oma aktiivsuse eest alati võttemeeskonnalt kiita.



Tegeleb pilatesega

"Tegelen pilatesega. Võin ka muusika mängima panna ja ennastunustavalt tantsida. Ma pole inimene, kes astub jooksulindile ja vahib seina, "rääkis Stone Timesile.



Lõpetas alkoholi tarbimise

"Vaatasin Madonnat - me oleme sama vanad - ja küsisin oma treenerilt:" Mis on see, mida ma ei tee ja mida ta teeb! " Ta tuli tagasi ja ütles: "Ma ei usu, et ta Madonna alkoholi tarvitab." Nii otsustasin kolm kuud proovida mitte alkoholi tarbida ja nägin tohutut erinevust! "



allikas: eathis.com