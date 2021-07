Aga mis siis kui...! Siin on viis võimalust, mis aitavad muremõtetest jagu saada

„Need kes ei tea, kuidas murega hakkama saada, surevad noorelt,” kirjutab Dale Carnegi e oma raamatus “Lõpeta muretsemine ja hakka elama”. “Kõige paremad lõdvestajad on terve usk enesesse, hea uni, muusika ja naer. Uskuge endasse ja õppige välja magama. Kuulake head muusikat, vaadake elu lõbusa külje pealt ning tervis ja õnn on alati teiega.”

Reegel 3. Kasutage statistikat ja tõenäosusteooriat, et oma murehüpoteesid lihtsalt kummutada. Küsige endalt: „Kui suur on tõenäosus, et see asi üldse juhtuda võib?“