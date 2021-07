Avastasid puugi? Proviisor tuletab meelde, kuidas kõige õigemini reageerida

Puuk tuleks võimalikult kiiresti eemaldada

Eesti on puukentsefaliidi leviku poolest üks kõrgeima riskiga piirkondi Euroopas. “Puugi võib lisaks metsas või heinamaal liikumisele üles korjata ka koduaia murult,” räägib Benu Tõrva keskapteegi proviisor Virge Sokk ja lisab, et pisike putukas on ohtlik just seetõttu, et levitab raskeid haiguseid: entsefaliiti ja borrelioosi. “Kui borrelioosi vastu aitab ainult ennetus, siis entsefaliidi vastu saab ennast vaktsineerida ning see aitab sageli raskete tüsistusega haiguse eemal hoida,” selgitab proviisor.

“Mida kauemaks puuk keha külge kinnitub, seda rohkem haigusetekitajaid ta edastab. Seega on haiguste ennetamiseks või haigestumise riski vähendamiseks väga tähtis eemaldada puuk kehalt nii ruttu kui võimalik,” rõhutab Sokk ning lisab, et puugi eemaldamise teevad lihtsamaks puugitangid, aga kui oma puugi eemaldamise oskustes kindel ei olda, võib abi saamiseks pöörduda perearsti või kiirabi poole.

Tüütud sääsed hoiab eemal tõrjevahend

Suve esimeses pooles on tüütuid sääski looduses palju ning kihelevad sääsehammustused kerged tekkima. “Sääsehammustusi on kõige parem ennetada enne loodusesse minemist tõrjevahendi kasutamisega,” räägib Sokk ning lisab, et hammustusest tekkinud kihelustunde leevendamiseks saab abi spetsiaalsetest geelidest.

Teine lugu on mesilaste ja herilaste nõelamisega. “Kui juhtute mesilasele peale astuma või kuhugi mujale nõelata saama, siis esimese asjana tuleks viga saanud kohale asetada külmakott või lihtsalt panna nõelata saanud jäse külma vette,” õpetab Sokk ning rõhutab, et allergilise reaktsiooni korral tuleks kasutada allergiaravimeid ning eluohtliku reaktsiooniga kutsuda viivitamatult kiirabi.