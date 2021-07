Selg pidevalt valus ja sundasendis? Kiropraktik jagab olulisi näpunäiteid

Terviseteaduse magister, füsioterapeut ja manuaalterapeut/ kiropraktik Priit Kõrve märgib, et kodukontoritega on probleemiks tihti see, et need pole korrektselt sisustatud ning kiputakse töötama diivaninurgal. Mõned tunnid diivaninurgal ei tee liiga, ent pika tööpäeva puhul avaldab see siiski mõju ja sundasendid tekitavad palju probleeme.