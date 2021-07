35 aastat emotsionaalse ja vaimse vägivalla ohvritega töötanud naine selgitab, miks iseendaga paremini läbi saada

Tunnete valideerimise olulisus

Enda vastu kaastundlik olemise üks kasutegur on valideerimine. Engel selgitab, et valideerimine tähendab siinses kontekstis põhimõtteliselt kogemuste ja tunnete kinnistamist ja kõlblikuks tunnistamist. Valideerimine tähendab ka teise inimese kogemuste ja tunnete tunnistamist ja tunnustamist. Teise inimese kogemusi ja tundeid valideerides saadetakse talle sõnum: “Su tunded on arusaadavad. Ma kuulen sind ja ma saan aru, miks sa tunned nii, nagu sa tunned. Sa pole halb või võlts või hull, et sa nii tunned.”

Teisalt, tunnete mittevalideerimine on sama, mis selle inimese tunnete vundamendi olemasolu ründamine või küsimärgi alla seadmine. Seda võib teha teise inimese tunnete eitamise, naeruvääristamise, ignoreerimise või kritiseerimisega. Sõltumatu meetodist on tagajärg sama: see inimene tunneb end “halvana, võltsina”. Seepärast on eluliselt oluline, et su tajud ja tundeks leiaks juba täna su enda poolt valideerimist. Kaastunne enda vastu ja oma kannatustega kontaktis olemine tähendabki juba oma tunnete ja tajude, oma kogemuste valideerimist.

Engel toob välja, et enda tunnete ja kogemuste valideerimata jätmine on üks põhjusi, miks negatiivsetele kogemustele süütunde ja häbiga reageeritakse. Näiteks kui sa oled nagu suurem enamus emotsionaalse vägivalla ohvreid, siis pole sa oma kogemustest kellelegi rääkinud. Seetõttu pole su kogemus kunagi valideerimist leidnud. Sellest et vägivallast ja sellega kaasnevast häbist vabaneda, on oluline nüüd valideeritud saada – nii enda kui ka teiste poolt.

Kaastunne enda vastu aitab sul enda eest hoolitseda, ennast mõista ning ma tundeid ja kogemusi valideerida – anda endale kõige seda, mida sa nii meeleheitlikult vajad selleks, et vabaneda häbist ja hakata uskuma, et väärid hoolimist ja omaksvõttu.

Ole enda suhtes lahke