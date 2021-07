Motivatsioon suvel tööd teha on kadunud ja enda arendamine ei suju? See lihtne lahendus aitab tagasi järjele

Motivatsioon toimub väliste mõjutuste tulemusel, näiteks pakutakse sulle mõne tegevuse eest raha, inspiratsioon tuleneb aga inimese enda soovist areneda ja olla iga päev parem, näha ümbritsevas võimalusi ja probleemides lahendusi. Läbi inspireeritud tegevuse, kaasnevad ka motivatsioonipaketid lähedastelt ja tööandjalt. Mitte vastupidi.

Kivi soovitab igaühel võtta päevas 30 minutit müra- ja segajatevaba aega endaga olemiseks, et mõelda ja kirja panna, mis on need eesmärgid või tegevused, soovid, mis teda rõõmsaks teeksid. Sageli rutatatakse argirutiinis, öeldakse, et mul pole enesearenguks ja sõprade jaoks aega ja tehakse tegevusi, mida on aastaid tehtud. Kas seda tehes ollakse aga õnnelik? Kas seda tegevust tehes on sissetulekud viimase aasta või aastatega kasvanud? Kui mitte, on Kivi sõnul eneseanalüüsi tegemine eriti oluline.

Saa endaga sõbraks ja sõnasta, mida sa tahad saavutada

Kui Sa ei tea, mida Sa tahad on teistel sind raske aidata. “Tahaks midagi head” — tüüpiline lause, mida kuulevad need, kes perele süüa teevad või toidupoodi lähevad teistelt pereliikmetelt. “Kui nii lausud, kas võid olla kindel, et saad seda, mida tahad?” toob Kivi praktilise näite.

Kasuta ma kujutlusvõimet, et luua oma vaimusilmas elu, mida sooviksid elada. Mõtle sellele, et see on teostatav, kuid eeldab arvatavasti millestki (mugavast) loobumist ja liigu tegevusse, sest ainult unistamine oma soovidele lähemale ei vii. Iga eesmärki saab ellu viia läbi 4 etapi: fantaasia — teooria — tegevus — reaalsus. Mida inimene suudab ette kujutada, seda suudab ta üldiselt ka ellu viia, kui ta seda ka päriselt tahab.

Kui sa tead, mida soovid, tekib ka meeletu soov oma unistus ellu viia ja sa pole nõus sellest loobuma.

Ümbritse end inimestega, kes on saavutanud seda, mida sina soovid

Kivi soovitab teha plaani, kuidas oma eesmärgini jõuda ja otsida 1-2 inimest, kellega seda arutada. “Kui tahad oma ettevõtet rajada, pole mõtet lobiseda naabri-Katiga, vaid valida need inimesed, kellel on vastav kogemus ja kes on teinud midagi sellist, mis sind inspireerib. Saa temaga tuttavaks ja küsi temalt nõu,” selgitab Kivi. Tema sõnul on kõigepealt vaja endal uskuma hakata ehk iseeendale mõte eesmärgi teostatavusest endale nö maha müüa. Seejärel neile, kes on sulle eeskujuks ja sind inspireerivad. Iga inimene on iga päev müügiinimene, kes pakub lähedastele ja tiimikaaslastele ideid, mida võiks teha, selleks, et elada õnnelikumat ja täisväärtuslikumat elu. Kuidas teha edukat müüki, räägitakse läbi praktiliste näidete juulikuus koolitusel “Kõik on müük”. Edu alus on müügioskus.