Me keskendume sellele, mis tundus hea enne, kui olime kogenud kõike seda, mida nüüd teame. Haamer toob välja, et kui pisut enam hakata mõtlema kogu kogemuse tähendusele ja sellest sündivatele uutele mõtetele, võime avastada kriisi tõelise anni ja väärtuse. Me oleme tõesti saanud kogemuse võrra rikkamaks. Kriis on kinkinud meile hindamatu varanduse, mida oleks kahju lihtsalt raisku lasta.