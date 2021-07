Kohad meie kehal, mida me unustame päikesekreemiga katta ja see võib probleeme tekitada

Näo küljed

Need on tihti unarusse jäänud ning on ühe kõige tõenäolisemad kohad, mis tekitavad nahavähki. Oimukohad, lõug, ja juuksepiir vajavad korralikku kreemitamist, kui tuleb juttu päikese eest kaitsmisest.

Kõrvu ei tohi samuti unustada

Isegi mütsi kandes on tähtis, et kõrvad oleksid ka kreemiga kaitstud. Tee kindlaks, et nii su kõrvatagused, kõrvade tagumine osa kui ka kõrvalestad on üleni päikesekaitsekreemiga koos.

Ka huuled on nahavähist ohustatud

Huulte kaitseks soovib ta kasutada huulepalsamit, mis sisaldab SPF-i.

Kaela tagumine osa ja küljed

Ka need kohad unustatakse tihti, aga autoga sõitmise ajal on need kõige rohkem päikesele paljastatud. Kohe pärast pikkade juuste hobusesabasse sättimist on tähtis oma kaelale päikesekreemi panna.

Ekstra tähelepanu peaks pöörama peanahale, mida tuleb kaitsta, eriti siis, kui sul on hõrenevad juuksed

UV-kiirguse vastu aitab nii müts kui ka päikesekaitsekreem.

Samuti ära unusta käsi

Kui su nahk on kaua päikese käes, hakkab see kaotama kollageeni ja elastsust. Kõige lihtsam on muuta enda harjumuseks kätele päikesekaitsekreemi panemise.

Plätude hooajal on tihti jäetud unarusse jalalabad

Mitte ükski inimene ei soovi endale punaseid ja valutavaid jalalabasid, nii et ära unusta ka nendele SPF-iga kreemi peale määrida.

Kuigi on raske seljani ulatuda, on see siiski üks kohtadest, mida ei tohi unustada

Dermatoloogid kinnitavad, et selja peal mingi koha vahele jätmine – kui me just kõrvalist abi ei saa – on väga tavapärane.

Kaenlaalused

Need kohad muutuvad suvel eriti higiseks ja iga tunni järel uuesti päikesekaitsekreemi panemine on hädavajalik.

Rannas on lihtne saada silmalaugude päikesepõletust

Silmad peaksid olema alati kaitstud päikesekaitsekreemi ja päikeseprillidega.

Oma nahatüübist hoolimata on päikesekaitsekreem ja selle kasutamine üks parimaid vananemisvastaseid investeeringuid, mida üks inimene võib teha. Mitte ükski päevitus pole väärt kahju, mille tekitab selle valel moel saamine.

Allikas: Insider