Ainult 16 sekundit! Kui stress kasvab ülepea, aitab see nipp kiiresti rahuneda

Tegemist on väga lihtsa meetodiga, mida sa võid teha niipea, kui tunned stressi peale tulevat. Sellel hingamismeetodil on neli etappi, mis moodustavad ruudu neli külge. Sooritades seda hingamisharjutust, katsu oma peas näha, kuidas sa tõmbad jooni, nii et moodustuks ruut.

Yale'i professor David Klemanski kinnitab, et see harjutus toimib hästi, lisaks sellele on seda võimalik teha igal hetkel päeva jooksul.

Ruudus hingamise neli etappi:

Hinga sisse nelja sekundi jooksul. Hoia hinge kinni nelja sekundi jooksul. Hinga välja nelja sekundi jooksul. Hoia hingamist tagasi nelja sekundi jooksul.



Olenevalt siis sellest, kui palju sa ise suudad, võid sa asendada neli sekundit näiteks kolme, viie või kuue sekundiga.

Sule silmad ja näe ruutu oma silme ees. Sa võid harjutust teha püsti või pikali olles. Samuti võid sa sooritada harjutust iga päev kindlatel kellaaegadel, nii et sellest saaks harjumus. Hingamisharjutuste positiivset mõju tervisele on teaduslikult kinnitatud. Professor David Klemanski sõnul aitab aeglane hingamine alandada südamerütmi ning see võimaldab kehal puhata – kõigest 16 sekundiga.