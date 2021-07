Kaidi Laur: lähedus eeldab haavatavust, aga ka selgeid piire

„Selleks, et kedagi usaldada, peame teadma, kus me lõppeme ning kust algab teine inimene. Ilma selgete piirideta ei saa tekkida kontakti. Piirid saavad alguse haavatavusest. Olen olnud naine, kes saab alati ise hakkama, kes ei vaja midagi, kes alati mõistab teisi. Ära saa valesti aru, see on väga hea omadus, vastutada oma elu eest ning olla kaastundlik. Aga, kui tegemist on hirmul baseeruva kaitsemehhanismiga, siis see ei ole eluterve. Mida ma mõtlen selle all, et piirid saavad alguse haavatavusest? Kui ma tean, mis mulle valu teeb, siis ma saan seda väljendada ning oma piire hoida. Kui ma lasen oma piiridest korduvalt üle tulla, siis see on lojaalsus teistele, aga iseenda reetmine. Oluline on teada, et piirid ei ole kaitsevallid. Oma töötoas soovin inimesteni viia kogemust ning tehnikaid, kuidas usaldada ennast nii palju, et sa julgeksid kogeda päris lähedust. Imelihtne on sulguda ning minna kaitsesse, kui näiteks kaaslane väljendab, kehtestab oma piire. Võtame seda jube isiklikult, rünnakuna. Ma arvan, et lumepall läheb veerema kuna meil puudub sõnavara, kuidas turvaliselt end väljendada,” toob Kaidi välja.