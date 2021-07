KOGEMUS | Mis juhtub, kui loobuda aastaks ajaks kohvi joomisest?

Kõik see aga muutus, kui Michelle hakkas veganiks ning asus iseenda eest rohkem hoolitsema. Tal oli probleemne nahk ning selle ravimise protsessis avastas ta, et kohv ja tee ei ole just näonaha parimad sõbrad. Ta otsustas lõplikult kofeiinist loobuda.

Kohvist loobumise käigus avastas Michelle, kui palju ta sellest varasemalt sõltus. Michelle oli harjunud kaua üleval olemisega, teades, et hommikul ootab teda kas tass kohvi või mõni energiajook. Keskpäevaks oli ta energiast tühi ning jõi lihtsalt järgmise kohvi. Lõpuks oli tal kofeiini vastu tekkinud nii suur tolerants, et koju jõudes jäi ta kohe magama.

Michelle nendib, et esimesed päevad ilma kofeiinita olid tõsiselt rasked. Igal pool, kuhu ta läks, kummitas teda mõte mõnusast tassist kohvist, kuid pärast mõnda nädalat ta enam sellest ei mõelnud.

On ka teisi viise energia saamiseks

Michelle teadis, et peab oma ellu tooma mõningad muutused, nii et ta harjutas end ära paar tundi varem voodisse minekuga (üllatus-üllatus, aga parim ravi väsimusele on magamine). Samuti lõi ta endale uue hommikurutiini, mis koosnes joogast või venitamisest, et hommikul end käima saada. Kohvikus kohvi tellimise asemel hakkas ta jooma hoopis smuutisid või kofeiinivaba teed.

Aastaid tundis Michelle vajadust sundida oma keha viimase piirini, siis aga luges ta Benjamin Hoffi raamatut “The Tao of Pooh”, kus on mõned tähtsad põhiväärtused lahti seletatud multikate abil. Ühes peatükis räägib autor “Busy Backsonitest” (tegus Backson), kelleks on inimesed, kellel pole isegi sekundit raisku lasta. Busy Backsonid tunnevad, justkui nad oleksid tähtsad ja produktiivsed, kuid nende teod valmistavad tegelikult neile lihtsalt ebavajalikku stressi.

Mis tunne on olla kofeiinivaba?