Tunned, et kõikide teiste eesmärgid ja unistused täituvad, aga sinu omad mitte? Põhjus peitub lihtsas asjas

Kõigi asjade taga oleme meie ise

Chanet rõhutab, et absoluutselt kõikide asjade taga oleme me ise — keha, vaimu kui ka hingena. Kui puudub ühendus, ei saa ka midagi teha. Tema sõnul peaksid vaimne ja praktiline pool käima käsikäes ning otsima tasakaalu. Paraku aga kipume olema ühele või teisele poole kaldu.

Chanet toob välja, et kui keegi tuleb tema juurde teatega, et lahkus töölt, õnnitleb ta inimest selle puhul, et ta saaks aru, et nüüd on võimalus uuesti valida.

Teised muutused on aga need, mida saame ise luua ehk teadlikkus iseendast ja tegelik soov, mida tahame oma ellu luua. “Me tihti unistame ja loome kõike justkui oma ellu, aga kas me oleme samaaegselt ka päriselt iseendaga soovide loomisel ühenduses?” soovitab ta mõelda. Chanet on ka märganud, et me kipume looma teatud visiooni ja ootame diivanil istudes, millal see täide läheb. “Meie sees on absoluutselt kõik olemas ja kui hakkame kõike väljastpoolt ootama, siis me ei võta vastutust, et liikuda päriselt selle elu suunas, mida tahame.”

Lase visioon lahti, et toimuks areng

Mõni visioon elus on nii äge, et tahaks seda kärsitult kohe saada. Chaneti sõnul on oluline visioon lahti lasta — kui oled selle lahti lasknud, lubad end arengusse ja muutustesse. Kui oled muutunud, tuleb see visioon ka ise sinu ellu, kui oled kasvanud iseenda visiooni vääriliseks.

Muutusi saab tema sõnul teadlikult juhtima hakata, kui hakkad juhtima iseenda elu. Kui tervitad kõiki muutuseid, ka keerulisemaid ja raskemaid. “Isegi kui oled vahel emotsionaalselt põrandal maas ja mõtled, et milleks seda kõike vaja on, siis kui lased sellel kõigel juhtuda ja oled usalduses, saab maagia juhtuma hakata,” räägib ta.

Coach Chaneti sõnul on oluline ka vaikus — kui lubad endale vaikust, hakkad iseennast kuulama.