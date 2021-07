Sääsehammustused muudkui sügelevad ja miski ei aita? Need kodused vahendid leevendavad hästi ärritust

Aaloe geeli peaks ikka kodus olema, see on hea looduslik vahend, mida on hea peale panna, kui oled haiget saanud või on mõni putukas sind hammustanud. Aaloe puhastab ja on põletikuvastase toimega. Pane kohe aaloet sääsehammustuse peale, see toimib üsna hästi.