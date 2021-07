Viimastel aastatel on see mõiste saanud rohkem tähelepanu. Psühholoogid väidavad, et toksiline positiivsus tuleneb soovist tunda midagi, mida me tegelikult ei tunne. See võib küll vahel hea olla, aga oma tõsiste tunnete pidev eitamine võib valmistada palju probleeme.