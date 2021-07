Lausa kõhedusttekitav! Harjumused, mis iseloomustavad ebausaldusväärseid inimesi

1. Lakkamatu silmside



Manipuleerivate inimeste harjumuseks on intensiivne vaatamine. Kui te loote silmsideme, ei pööra ta kohe ära, vaid hoiab silmsidet, isegi kui see on ebamugav.

2. Vestluses domineerimine

Kui osadele inimestele meeldib lihtsalt palju rääkida, siis manipulaatorid üritavad kogu vestlust kontrollida.

3. Tujukus

Nartsissistid vihastavad kui asjad ei lähe nii nagu nemad tahavad, nii et pane tähele emotsioonide muutusi nendega suheldes.

4. Nad ütlevad sulle, kuidas sa tundma peaksid

Kuula oma kõhutunnet, kui keegi käsib sul rahuneda, väites, et situatsioon ei ole hirmus või öeldes, et kõik on korras, isegi kui sinu jaoks nii ei ole. Suure tõenäosusega üritab see inimene sind manipuleerida niimoodi tundma nagu tema tahab.

5. Vabandamast keeldumine

Igale inimesele valmistab raskusi oma vigu tunnistada, kuid ebausaldusväärsed inimesed kinnitavad sulle järjekindlalt, et nad ei teinud midagi valesti. Nad on sedasorti inimesed, kes ei suuda eales oma vigu tunnistada.

6. Nad ei suuda oma emotsioone kontrolli all hoida

Kui kellegagi koosolemine on toksiline, ei lähe kaua, kui sa saad aru, et tema käitumismustrid ja suhtlemine teistega on murettekitav.

7. Mustvalgelt mõtlemine

Nende jaoks oled sa alati kas “hea” või “halb”, vahepealset varianti ei ole. Sellise inimesega suhtes olles ei suuda ta sinust hoolida, kui sa pahas tujus oled — ta kas vihkab või armastab sind.

8. Empaatia puudumine

Oled sa kunagi kellegagi rääkides tundnud, et ta on täiesti külm? Üks suurimaid ohumärke on see, kui su partnerit lihtsalt ei huvita, kuidas sa end tunned.

9. Väikesed valed

Kui ebausaldusväärsed inimesed midagi räägivad, võid tihti tunda nagu ei saaks sa kogu infot kätte, sest detailid muutuvad iga kord.

Allikas: Awarenessact