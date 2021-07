Personaaltreener teeb selgeks, miks keskmise eesti mehe kaal kuidagi ei lange

“Keskmine Eesti mees on 25–35-aastane, kaalub 80–85 kilogrammi vahel, kehaliselt keskmiselt aktiivne ehk teeb kaks treeningut nädalas. Söögivalik piirdub vaid kartuli, liha ja kastmega, heal juhul on taldriku servas paar rohelist lehekest, mis tavaliselt jäävad söömata,” kirjeldab ta sadu sarnaseid algusi. Harjumust rohelist kraami süüa pole, mehed suhtuvad köögiviljadesse endiselt tõrjuvalt, teevad salati üle nalja ja usuvad, et köögiviljade söömine teeb mehed nõrgaks. Tegelikult peab köögiviljade osakaal olema kartuli ja liha arvelt märkimisväärselt suurem, et kaal stabiilselt langema saada. Need täidavad lisaks kõigele kasulikule ka hästi kõhtu.