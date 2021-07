Just see võib olla põhjus, miks su tegemised ei õnnestu! Kuidas luua edukas elu?

Kuidas maailma ja enda ümber olevaid võimalusi mõistad, sõltub aga sinu kogemusest ja uskumustest, mis on sinu perekonnas läbi erinevate põlvkondade aktsepteeritud olnud. Kui soovida teistsuguseid tulemusi, on vaja alustada teistmoodi mõtlemisest. Juurdunud mõttemustrite muutmine on võimalik vaid siis, kui on olemas tugev tahe luua paremaid tulemusi, nii finantsilisi kui suhteid. Mõte on ülim

Kivi selgitab, et sageli arvatakse, et tulemused tekivad tegevustest. Kui tegevused ei too soovitud tulemusi, siis proovitakse muuta tegevusi ehk tegeldakse tagajärgedega, mitte ei võeta hetk aega, et analüüsida, miks see hea mõte siiski ei tööta. Sageli on põhjus selles, e inimene ise ei usu, et see võiks teistsugust tulemust tuua. “Kõik algab mõttest,” rõhutab Kivi. Mõte tekitab tunde ja tunde ajel tehakse tegevusi, öeldakse ka erinevaid asju ehk luuakse edasiviivaid või arenguid pidurdavaid olukordi.

Karmo Kivi tsiteerib James Alleni raamatut “Nagu inimene mõtleb”: “Inimene on niisugune nagu ta oma südames mõtleb… Inimene see, mida ta mõtleb ja inimloomus on kõikide tema mõtete summa.”

Mida soovid elult?

Edu saavutamine erinevates valdkondades ei ole juhus, vaid teatud mõtete ja tegevuste koostoime. Tulemuste tekkimisele avaldavad loodusseadused oma mõju. Näiteks, kui väidad, et tõmbad oma ellu vaid jama ning vähe kliente, siis nii tegelikult suure tõenäosusega ka läheb.

Tulemused, mida elu saad on sinu mõtete tulemus. Sa võid arvata, et oled positiivne inimene, kuid sinus istuvad minevikuhirmud ja uskumused, mis ei lase sul oma täielikku potentsiaali avada. Mida täpsemalt oled välja mõelnud, mis on see, mida soovid teha ja mis on see, mis sind rõõmsaks teeb, seda suurem on tõenäosus, et viid ka oma soovid ellu. Paraku toimetavad paljud Kivi sõnul autopiloodil, teevad päevast-päeva samu tegevusi ja ütlevad, et neil pole aega tegelda mõtlemisega. Järelikult nende tulemused rahuldavad neid. Kui soovida aga enamat, on vaja leida aega, et mõttemustreid muuta.