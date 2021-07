Sinu mees läheb kiiresti närvi? See on tegevus, mis aitab kiiresti rahuneda

Jooga aitab meestel saada ühendust naisenergiaga, et luua tasakaalu

Trofimov selgitab, et yin on naispool, mis rahustab ning yang meespool. Mehed on tema sõnul nii meesenergias, et ei oskagi lõdvestuda ega võtta aega. Ta ei tee saladust, et tihti tugevatel mehemürakatel seda joogastiili proovides võib tulla pisargi silmanurka.

Jooga on Trofimovi sõnul meditatsioon — sind pannakse teadlikult hingama. Võibolla isegi uuesti üle pika aja hakkad märkama, kuidas sa hingad. Ta märgib, et kui tähelepanu läheb mõtete mõtlemisele, unustad hingamise. Algus on küll raske, et meel vaikima panna, aga see kõik on tema sõnul treenitav. Alguses võib olla ka tõeline väljakutse olla viis minutit lihtsalt paigal.

Painduda suudab igaüks

Ta kinnitab ka, et tegelikult suudame me kõik painduda — oleme lihtsalt ise endale pinge peale pannud ning ise end jäigaks teinud. “Väiksed lapsed ju painduvad igas suunas ja võivad olla täiesti uskumatutes asendites olla tunde. Mingist hetkest ei suuda enam käsi üle põlvegi ette painutada. See on tegelikult pinge ja et seda pinget vabastama hakata, on vaja tuua teadlikkus lõdvestusse ning anda kehale luba lõdvestuda,” räägib ta.

Jooga paneb märkama lihaseid, mille olemasolust varem ei teadnudki

Trofimov sõnab, et tegelikult treenib jooga ma siselihaseid — neid on ehk kehal isegi kõige rohkem vaja. Ta sõnab, et on oma elus palju näinud, et väliselt tugevad mehed ei jõua sisemiste lihastega Pilatese laadid asendeid võtta.

Trofimov ise annab kundalini tantra jooga tunde. Ta tõdeb, et sõna tantra on Eestis n-ö rikutud — kohe kui ütled tantra, läheb inimene pingesse, et kas nüüd peab joogapoosis seksima. Vastupidi — tantra on tema sõnul elustiil ning tunnetus, et hakkad oma keha vaatlema ja kuulama.

Üks ägedamaid kundalini poose on nn kassiselg — viid selja nõgusaks ja kumeraks läbi hingamise. Sisse hingates teed selja nõgusaks, välja hingates surud õhu välja ja selja kumeraks.

Tiit Trofimov selgitab, et kõht kipub tihti peale pinges ning sinna talletub enim emotsioone ning algavad hädad, kus keha ei saa piisavalt hapnikku. Selline harjutus paneb tundma surinat ning kopsumaht suureneb — saad palju kauem õhku kinni hoida, hingamine läheb sügavamaks ja kergemaks.